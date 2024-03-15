Как сильно быстрая зарядка убивает аккумулятор вашего гаджета

В рамках проекта по созданию глобальной базы знаний об аккумуляторах, автор статьи на Хабре провел ряд экспериментов, чтобы выяснить влияние технологии на литий-ионные аккумуляторы.

Результаты:

Быстрая зарядка не приводит к кратному сокращению ресурса аккумулятора.

Если режимы работы не выходят за рамки допустимых, скорость деградации аккумулятора не превышает паспортные значения.

Даже в жестком режиме эксплуатации аккумуляторы «отдают» обещанные 300 циклов заряда-разряда.

Сравнение быстрой и стандартной зарядок: