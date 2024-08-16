Как сильно изменились просмотры у блогеров после замедления YouTube в России

Анализ данных показывает, что пользователи продолжают активно потреблять контент, несмотря на технические ограничения.

По данным Mediascope, большинство трафика на YouTube в России приходится на мобильные устройства, что позволяет обходить замедление, затрагивающее в основном десктопные версии сайта.

Например, у популярного канала Wylsacom 77% трафика приходит именно с мобильных устройств.