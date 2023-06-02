Как скачать приложение ChatGPT на iPhone в России

Как скачать приложение ChatGPT на iPhone в РоссииРассказываем как обойти запрет, наложенный американской компанией
Не так давно вышло приложение ChatGPT для устройств на iOS, но оно недоступно для пользователей из России. Тем не менее при желании все равно можно скачать программу себе на телефон или планшет
Чтобы скачать официальный клиент чат-бота ChatGPT, который не доступен в российском App Store, нужно выполнить несколько простых шагов. Сначала создайте аккаунт Apple ID в стране, где доступно приложение, например, в США. Это может пригодиться и для загрузки других приложений, недоступных в России. Потом выйдите из текущего аккаунта Apple ID на вашем устройстве, откройте App Store, найдите ChatGPT и загрузите его. В процессе регистрации нового аккаунта укажите новую почту с доменом .com и выберите США в качестве региона. Платёжные данные заполнять не нужно, так как ChatGPT бесплатный.
Чтобы зарегистрироваться в ChatGPT и использовать его из России, вам понадобится VPN с IP-адресом США и американская виртуальная SIM-карта для получения регистрационного кода. После активации VPN и подготовки виртуального номера, заполните регистрационную форму ChatGPT, введя свою почту, пароль, имя, дату рождения и номер телефона. После завершения регистрации вы можете отключить VPN и пользоваться сервисом без него.
Если вы хотите использовать нейросеть GPT-4 в ChatGPT, но не хотите платить, вы можете скачать приложение Bing от Microsoft на смартфон с операционной системой Android или iOS. Bing имеет встроенного чат-бота, который работает на базе GPT-4. Просто скачайте Bing из русского App Store или Google Play, но учтите, что для использования чат-бота вам потребуется активное VPN-соединение и изменение региона в профиле аккаунта Microsoft.
Если вам неудобно заниматься регистрацией и использованием иностранных аккаунтов и VPN, вы можете обратить внимание на отечественные альтернативы. Сбер представил мультимодальную нейросеть GigaChat, которая уже находится в тестовом режиме. Для доступа к ней нужно подписаться на официальный Telegram-канал GigaChat и ждать приглашения. Ещё одна российская разработка — модель YandexGPT, которая встроена в голосового ассистента «Алису» от «Яндекса». Чтобы использовать её, просто обратитесь к «Алисе» и попросите её придумать что-то. Не забывайте, что не все, что говорит нейросеть, является достоверной информацией, поэтому всегда проверяйте полученные данные.