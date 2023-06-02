Как скачать приложение ChatGPT на iPhone в России

Чтобы скачать официальный клиент чат-бота ChatGPT, который не доступен в российском App Store, нужно выполнить несколько простых шагов. Сначала создайте аккаунт Apple ID в стране, где доступно приложение, например, в США. Это может пригодиться и для загрузки других приложений, недоступных в России. Потом выйдите из текущего аккаунта Apple ID на вашем устройстве, откройте App Store, найдите ChatGPT и загрузите его. В процессе регистрации нового аккаунта укажите новую почту с доменом .com и выберите США в качестве региона. Платёжные данные заполнять не нужно, так как ChatGPT бесплатный.

Чтобы зарегистрироваться в ChatGPT и использовать его из России, вам понадобится VPN с IP-адресом США и американская виртуальная SIM-карта для получения регистрационного кода. После активации VPN и подготовки виртуального номера, заполните регистрационную форму ChatGPT, введя свою почту, пароль, имя, дату рождения и номер телефона. После завершения регистрации вы можете отключить VPN и пользоваться сервисом без него.

Если вы хотите использовать нейросеть GPT-4 в ChatGPT, но не хотите платить, вы можете скачать приложение Bing от Microsoft на смартфон с операционной системой Android или iOS. Bing имеет встроенного чат-бота, который работает на базе GPT-4. Просто скачайте Bing из русского App Store или Google Play, но учтите, что для использования чат-бота вам потребуется активное VPN-соединение и изменение региона в профиле аккаунта Microsoft.

Если вам неудобно заниматься регистрацией и использованием иностранных аккаунтов и VPN, вы можете обратить внимание на отечественные альтернативы. Сбер представил мультимодальную нейросеть GigaChat, которая уже находится в тестовом режиме. Для доступа к ней нужно подписаться на официальный Telegram-канал GigaChat и ждать приглашения. Ещё одна российская разработка — модель YandexGPT, которая встроена в голосового ассистента «Алису» от «Яндекса». Чтобы использовать её, просто обратитесь к «Алисе» и попросите её придумать что-то. Не забывайте, что не все, что говорит нейросеть, является достоверной информацией, поэтому всегда проверяйте полученные данные.