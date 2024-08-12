Как скоро Apple добавит платные функции в свой ИИ

Однако, по данным аналитиков, платформа, скорее всего, не останется бесплатной на долгое время. Ожидается, что через несколько лет Apple может ввести платные функции, доступные по подписке, с некоторыми бесплатными опциями для обычных пользователей.

На данный момент сервис будет продвигаться как бесплатный для всех, но через три года компания, возможно, начнет взимать плату за премиум-функции.

Сообщается, что некоторые высокоуровневые функции Apple Intelligence могут стоить пользователям до $20 в месяц.

Пока эти возможности остаются бесплатными, но Apple, по слухам, планирует сделать свою ИИ-технологию источником дополнительного дохода, предлагая её на условиях подписки.

Напомним6 что релиз Apple Intelligence для всех пользователей планируется в октябре, вместе с обновлением iOS 18.1. Пока что технология будет поддерживаться только на iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max, а также более новых смартфонах.