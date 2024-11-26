Как скоро Apple выпустит по-настоящему новые AirPods Max

По данным Марка Гурмана из Bloomberg, компания не разрабатывает значительных улучшений для своих премиальных наушников.

Последний «обновлённый» вариант AirPods Max, представленный в сентябре 2024 года, отличается лишь переходом с порта Lightning на USB-C, что сложно назвать крупным шагом вперёд.

Более значительных обновлений, таких как новый чип или поддержка современных функций Apple Music, пока не предвидится.

Слухи о том, что наушники могут не обновляться из-за недостаточного уровня продаж, кажутся правдоподобными.

Несмотря на премиальную цену в $549, AirPods Max остаются без поддержки Lossless-качества звука и других функций, доступных в Apple Music с 2021 года.

Также наушники всё ещё оснащены старым чипом H1, тогда как в AirPods Pro уже используется более современный H2.