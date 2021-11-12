Как скоро беспилотный транспорт станет для России обыденностью

Москва уже об этом задумывается сегодня, но не только Москва. Крупные города-миллионники через какое-то время вполне смогут себе это позволить <...> Инфраструктура поменяется, но это полная аналогия тому, как когда появились автомобили сто лет назад. Города были приспособлены для пешеходного движения и извозчиков. А потом, когда стало много автомобилей, реальность начала под автомобили перестраиваться, улицы начали асфальтировать, появился бордюрный камень, появилась разметка, и как-то само пошло — не то чтобы кто-то сказал, что надо, чтобы через двадцать лет везде был асфальт.