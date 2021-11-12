Как скоро беспилотный транспорт станет для России обыденностью

Как скоро беспилотный транспорт станет для России обыденностьюВнезапно, очень даже скоро
По словам директора Центра исследований транспортных проблем мегаполисов Высшей школы экономики (ВШЭ) Константина Трофименко, до этого дня осталось не так много времени. Эксперт считает, что беспилотный транспорт в российских городах станет повседневной реальностью уже в течение ближайших 15 лет.
Москва уже об этом задумывается сегодня, но не только Москва. Крупные города-миллионники через какое-то время вполне смогут себе это позволить <...> Инфраструктура поменяется, но это полная аналогия тому, как когда появились автомобили сто лет назад. Города были приспособлены для пешеходного движения и извозчиков. А потом, когда стало много автомобилей, реальность начала под автомобили перестраиваться, улицы начали асфальтировать, появился бордюрный камень, появилась разметка, и как-то само пошло — не то чтобы кто-то сказал, что надо, чтобы через двадцать лет везде был асфальт.
При этом для столицы России называются ещё более укороченные сроки внедрения автономного транспорта. По словам заместителя мэра города по вопросам транспорта Максима Ликсутова, это может произойти уже в течение 10 лет.