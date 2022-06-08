Как скоро Россия перейдёт с импортных 4G-вышек на российские

Производить подобную продукцию будет компания Yadro, которая на данный момент строит завод в Дубне. На предприятии будут производить вычислительные системы, платформы обработки и хранения данных, серверы, сетевое и телекоммуникационное оборудование, продукты класса клиентских систем.

Это будет завод полного цикла, проект получил название Yadro Fab Dubna.

Также у Шадаева спросили по поводу будущего в нашей стране сетей 5-G. Министр рассказал о девизе ведомства: «лучше 4G всем, чем 5G некоторым». Шадаев также отметил, что прежде всего не до конца решён вопрос с частотами.