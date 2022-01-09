Как скоро Россия почти полностью откажется от наличного расчёта

При этом экономист подметил, что в Европе и США переход от бумажных денег к электронным идёт более активно. В то же время и там наличные расчёт не выходит из обращения.

В числе тех, кто чаще остальных пользуется бумажными деньгами, Колганов назвал туристов, у которых есть сложности в виде больших комиссий при конвертации валюты.