Как скоро Россия почти полностью откажется от наличного расчёта

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Как скоро Россия почти полностью откажется от наличного расчётаИ кто чаще остальных пользуется традиционной «наличкой»?
В последнее время нередко можно услышать разговоры о внедрении в России цифрового рубля. Но как скоро страна сможет максимально отказаться от «налички»? Ответить на этот вопрос взялся ведущий научный сотрудник МГУ им. Ломоносова экономист Андрей Колганов.
По словам эксперта, внедрение электронной системы расчёта ждёт Россию в ближайшем будущем. Но отказ от более традиционных купюр ещё долгие годы также никуда не денется.
Я думаю, что в обозримом будущем, в пределах жизни одного поколения, мы увидим сведение бумажных денежных расчётов к очень небольшому проценту.
Андрей Колганов
При этом экономист подметил, что в Европе и США переход от бумажных денег к электронным идёт более активно. В то же время и там наличные расчёт не выходит из обращения.
В числе тех, кто чаще остальных пользуется бумажными деньгами, Колганов назвал туристов, у которых есть сложности в виде больших комиссий при конвертации валюты.
Источник: Lenta.ru