Как скоро Россия сможет запустить массовое производство самолётов на замену иностранным

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Как скоро Россия сможет запустить массовое производство самолётов на замену иностраннымЖдать осталось не так уж и много
В последние несколько месяцев Россия столкнулась с определёнными проблемами, связанными с зарубежным воздушным транспортом.
Вполне логично, что в связи с этим в стране задумались о создании собственных моделей самолётов. По словам вице-премьера Юрия Борисова, для запуска массового серийного производства самолётов различных классов в России потребуется от 3 до 5 лет.
Мы же забыли ещё о региональных самолётах Ил-114, «Байкал», Ил-410, Ил-610, поэтому там на подходе ещё широкая гамма летательных аппаратов, которые обеспечат новую логистику перевозок.
Юрий Борисов
Напомним, что ранее в Сети появилась информация о решении Аэрофлота закупить сотни российских самолётов. Речь идёт о 300 воздушных судах, производством которых займётся Объединенная авиастроительная корпорация (входит в госкорпорацию Ростех).