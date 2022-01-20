Как скоро россияне откажутся от пластиковых карт

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Как скоро россияне откажутся от пластиковых картИ какое количество всё же останется привержено им
За последние несколько лет смартфоны с NFC cтали всё более доступны. Из-за этого многие, особенно в России, переходят на виртуальные банковские карты.
Но как скоро россияне откажутся от физических пластиковых карт? Об этом рассказал управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрей Спиваков.
По мнению специалиста, уже в 2022 году число виртуальных и пластиковых кредитных карт на руках у россиян сравняется.
Паритет между физическими и виртуальными кредитными картами наступит как раз в 2022 году. А далее в течение ещё пары лет физические носители кредитов потеряют свою актуальность. Андрей Спиваков
Так, уже через несколько лет число владельцев физических банковской карты останется на уровне 15%. Остальные полностью перейдут на виртуальный аналог.
Источник: РИА Новости