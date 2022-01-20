Как скоро россияне откажутся от пластиковых карт

Но как скоро россияне откажутся от физических пластиковых карт? Об этом рассказал управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрей Спиваков.

По мнению специалиста, уже в 2022 году число виртуальных и пластиковых кредитных карт на руках у россиян сравняется.

Паритет между физическими и виртуальными кредитными картами наступит как раз в 2022 году. А далее в течение ещё пары лет физические носители кредитов потеряют свою актуальность. Андрей Спиваков

Так, уже через несколько лет число владельцев физических банковской карты останется на уровне 15%. Остальные полностью перейдут на виртуальный аналог.