Как скоро станет заметна польза общероссийского локдауна

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Как скоро станет заметна польза общероссийского локдаунаВнезапно, ждать осталось всего-ничего
Период с 30 октября по 7 ноября 2021 года был объявлен нерабочей неделей в России. Многие регионы в этот период ужесточили антиковидные меры, в том числе за счёт введения системы QR-кодов.
Но как скоро можно будет увидеть положительный эффект от всего этого? Ответить на это взялся врач-эпидемиолог Александр Выгоняйлов.
По словам специалиста, эффективность периода нерабочих дней можно будет узнать уже на следующей неделе, когда федеральный штаб по борьбе с COVID-19 начнёт делиться данными о заболеваемости.
Нужно будет посмотреть, как будет на следующей неделе. Прежде всего, число госпитализаций, сам уровень заболеваемости.
Александр Выгоняйлов
Правда, добавил эксперт, важно понимать, что ряд регионов решил продлить этот период. А это значит, что даже результаты следующей недели могут оказаться не совсем полными.
Источник: URA.RU