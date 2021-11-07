Как скоро станет заметна польза общероссийского локдауна

Но как скоро можно будет увидеть положительный эффект от всего этого? Ответить на это взялся врач-эпидемиолог Александр Выгоняйлов.

По словам специалиста, эффективность периода нерабочих дней можно будет узнать уже на следующей неделе, когда федеральный штаб по борьбе с COVID-19 начнёт делиться данными о заболеваемости.