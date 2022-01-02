Как скоро вакцина от COVID-19 в виде спрея для носа станет доступна

По словам главы Центра Гамалеи Александра Гинцбурга, случится это в ближайшие 3-4 месяца, т.е. в апреле-мае 2022 года. Именно в эти сроки стоит ожидать поступления препарата в гражданский оборот.

При этом специалист подчеркнул, что назальная вакцина будет вполне эффективна и против нового омикрон-штамма коронавируса. Причиной тому он назвал то, что новое средство родственно «Спутнику V», который отлично показал себя против новой мутации в лабораторных опытах.

Напомним, что ранее Гинцбург анонсировал скорый отбор добровольцев для исследования назальной вакцины от COVID-19. Стартовать он должен уже 15 января 2022-го.