Как смена времени года влияет на психику человека

По словам эксперта, весной могут обостряться депрессивные и биполярные расстройства, которые могут сопровождаться навязчивыми идеями и даже маниакальными состояниями. Поэтому важно обращать внимание на резкую потерю аппетита, появление бессонницы, внезапную смену настроения.

Как отметил Снигур, это могут быть проявления психических расстройств. Обычным людям, которые не подвержены тяжёлым состояниям, достаточно пропить лёгкие препараты на растительной основе, но при этом всё же лучше обратиться к специалисту.

«На фоне буйно цветущей природы, солнца и тепла его внутренний мир кажется намного мрачнее. Кроме того, пусковым механизмом могут стать стрессовые ситуации, которых сейчас хватает. В целом весной происходит дестабилизация личностных расстройств, депрессивных и биполярных. Обостряются шизофрения и психотические состояния», — предупредил врач.

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