Как снимать видео, чтобы его приняли в суде как доказательство

Оператор Ростелеком разработал специальное мобильное приложение, которое будет юридически верифицировать снимаемое на телефон видео. Об этом рассказало информационное агентство ТАСС со ссылкой на замдиректора по прикладным проектам Ростелекома Сергея Сучкова.

Сучков сообщил: «Для Санкт-Петербурга мы создали защищенное приложение, для использования которого необходима регистрация на "Госуслугах". Если человек видит какое-либо противоправное действие, он может зайти в это приложение и снять его на камеру. Все данные передаются в единый центр хранения информации. Данные становятся проверенными, у видео или фото есть геолокация, время и иные данные, которые позволяют провести верификацию».

Как отметил Сучков, подобная система, которая верифицирует видео с уличных камер, действует в Москве и Санкт-Петербурге. Ее внедрение также планируется в Тюмени и Новосибирске.