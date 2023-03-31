Как снизить риск преждевременной смерти при регулярном недосыпе

Как снизить риск преждевременной смерти при регулярном недосыпеДанный способ доступен практически каждому
Китайские учёные из Медицинского университета Гуанчжоу выяснили, что физические упражнения могут снизить риск преждевременной смерти, вызванной недостатком сна.
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Исследование проводилось на 92 тыс человек в возрасте от 40 до 73 лет, которые носили браслеты с акселерометром. За семь лет наблюдения умерло 3080 участников, исследователи обнаружили, что занятия спортом нейтрализуют негативный эффект слишком малого или слишком длительного сна.
У лиц с низким уровнем активности короткий и длительный сон коррелируют с повышением риска смерти от всех причин на 16% и 37% соответственно. Тем не менее, увеличение физических нагрузок до умеренного или высокого уровня нейтрализует этот риск. Исследователи пришли к выводу, что занятия спортом являются эффективным способом борьбы с негативными последствиями регулярного недосыпа.
Однако, как отмечают учёные, более подробные исследования необходимы для подтверждения этого вывода и выяснения механизмов, лежащих в основе такого взаимодействия.