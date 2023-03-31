Как снизить риск преждевременной смерти при регулярном недосыпе

Исследование проводилось на 92 тыс человек в возрасте от 40 до 73 лет, которые носили браслеты с акселерометром. За семь лет наблюдения умерло 3080 участников, исследователи обнаружили, что занятия спортом нейтрализуют негативный эффект слишком малого или слишком длительного сна.

У лиц с низким уровнем активности короткий и длительный сон коррелируют с повышением риска смерти от всех причин на 16% и 37% соответственно. Тем не менее, увеличение физических нагрузок до умеренного или высокого уровня нейтрализует этот риск. Исследователи пришли к выводу, что занятия спортом являются эффективным способом борьбы с негативными последствиями регулярного недосыпа.

Однако, как отмечают учёные, более подробные исследования необходимы для подтверждения этого вывода и выяснения механизмов, лежащих в основе такого взаимодействия.