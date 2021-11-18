Как снизить тревожность из-за пандемии COVID-19

Меры против COVID-19, включая вакцинацию, снижают уровень тревожности и напряженности у человека. Я по себе могу сказать, что у меня тоже была тревога, потому что я в возрасте. Я думал, что если бы я заболел, то мне пришлось бы тяжело. После того, как я сделал прививку, на душе стало спокойнее. Привиться лучше, чем заболеть.