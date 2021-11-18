Как снизить тревожность из-за пандемии COVID-19

Как снизить тревожность из-за пандемии COVID-19Очень актуальный вопрос во время мировой эпидемии
О том, как лучше снизить тревожность на фоне высокой вероятности заболеть COVID-19, рассказал врач-психиатр высшей категории Виктор Ханыков.
По словам специалиста, одним из самых верных методов является вакцинация. Ханыков считает, что прививка не только защитит от заражения, но также снизит стресс из-за страха столкнуться с коронавирусом.
Меры против COVID-19, включая вакцинацию, снижают уровень тревожности и напряженности у человека. Я по себе могу сказать, что у меня тоже была тревога, потому что я в возрасте. Я думал, что если бы я заболел, то мне пришлось бы тяжело. После того, как я сделал прививку, на душе стало спокойнее. Привиться лучше, чем заболеть.
При этом специалист заявил, что если уровень тревоги не спадает даже после вакцинации, то лучше обратиться за помощью к психотерапевту. Они, вместе со специальными препаратами, должны помочь справиться с проблемой.