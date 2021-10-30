Как собаки понимают, где заканчивается одно слово в человеческой речи, и начинается следующее

Для этого учёные с кафедры этологии — науки о биологических основах поведения животных Будапештского университета провели исследования с помощью электроэнцефалографии и магнитно-резонансной томографии мозга собак. На основании этих исследований были созданы модели визуализации мозга животных-участников.

Оказалось, что собаки распознают границы слов и ориентируются в речи людей таким же способом, как и человеческие младенцы, которые могут различать новые слова в потоке речи гораздо раньше, чем они узнают, что эти слова означают. Чтобы определить, где заканчивается слово и начинается другое, младенцы производят сложные вычисления, отслеживая расположение слогов. Для младенца слоги, которые обычно появляются вместе, являются словами, а даже те, которые повторяются часто, но не вместе, не являются словами. Новое исследование показало, что собаки так же распознают такие сложные закономерности в речи.

«При проведении исследований мы увидели различия в мозговых волнах собак при произнесении частых слов по сравнению с редкими. Но ещё более удивительно, что мы также увидели различия в мозговых волнах для слогов, которые всегда встречались вместе, по сравнению со слогами, которые встречались только иногда, даже если общая частота была одинаковой. Таким образом, оказалось, что собаки отслеживают не только простую статистику, т.е. количество раз, когда встречается слово, но и сложную статистику — вероятность того, что слоги слова встречаются вместе. Это никогда ранее не наблюдалось у других млекопитающих, кроме человека. Именно такую сложную статистику используют человеческие младенцы для извлечения слов из непрерывной речи», — отметила один из соавторов исследования Лилла Мадьяри.