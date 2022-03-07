Как сохранить оплату по NFC на iPhone в России

Напомним, что несмотря на то, что MasterCard и Visa временно покидают российский рынок, владельцы карт, выпущенных в рамках этих платёжных систем, смогут пользоваться ими до конца срока их действия.

При этом, что важно, практически все российские банки уже выпустили собственные карты МИР.