Как сохранить оплату по NFC на iPhone в России

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Как сохранить оплату по NFC на iPhone в РоссииПока что лайфхак рабочий
В последние дни часть россиян столкнулась с проблемами при оплате покупок через Google Pay и Apple Pay. Усугубляет ситуацию свежие заявления MasterCard и Visa, объявивших о прекращении транзакций в России.
Но как оказалось, всё не так плохо. Владельцы iPhone, например, могут привязать к Apple Pay банковскую карту с платёжной системой МИР. При этом стоит отметить, что данная возможность появилась задолго до текущих событий — Apple ввела соответствующую опцию ещё летом 2021 года.
Напомним, что несмотря на то, что MasterCard и Visa временно покидают российский рынок, владельцы карт, выпущенных в рамках этих платёжных систем, смогут пользоваться ими до конца срока их действия.
При этом, что важно, практически все российские банки уже выпустили собственные карты МИР.