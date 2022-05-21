Как сохранить важную информацию на случай ухода Google из РФ

По его словам, для этого есть такой сервис-архиватор, как Google Takeout. Сервис можно открыть в любом браузере, войти в свой аккаунт Google, перейти на страницу «Сохранение данных» и поставить флажки напротив тех типов данных, которые нужно скачать. Всего для выгрузки поддерживается 50 типов данных — фотографии, тексты заметок и документов и другие. Можно задать способ получения данных: ссылкой, архивом на Google-диск, Dropbox, Microsoft OneDrive.

Сформируется ссылка, которая придёт на электронную почту. Перейти по ней нужно не позднее недели после создания архива, если опоздать, придётся снова выгружать данные из Google. При этом ссылка может прийти на почту не сразу, архив может формироваться несколько дней.

«Также укажите тип экспорта: однократный — то есть получение всего имеющегося архива или регулярный — тогда архивы будут создаваться автоматически каждые две недели в течение года», — отметил эксперт.