Как сохранить все данные Telegram на случай удаления приложения

Эксперты предупреждают, что в свете текущего дела против основателя Telegram Павла Дурова, европейские спецслужбы могут получить доступ к серверам мессенджера в Амстердаме и США. Это может привести к тому, что пользователи могут потерять все свои данные — переписки, фото и видео, хранящиеся в чатах. Чтобы этого не произошло, специалисты советуют создать резервную копию своих данных. Для этого нужно открыть настройки десктопной версии Telegram, перейти в раздел «Продвинутые» и выбрать «Экспорт данных». После этого просто отметьте галочкой всё, что хотите сохранить на своём устройстве.

Информация о возможных изъятиях серверов связана с недавним арестом Павла Дурова во Франции. Его задержали в аэропорту Париж — Ле-Бурже на основании ордера, выданного из-за отказа Дурова сотрудничать с французскими правоохранительными органами. Власти подозревают его в соучастии в тяжких преступлениях, включая незаконный оборот наркотиков. Поскольку Дуров является гражданином Франции, он не подлежит обмену или экстрадиции, что усложняет его ситуацию.

Французские СМИ сообщают, что Дуров останется под стражей без права на залог или другие меры, такие как домашний арест или сдача паспорта. Судья считает, что существует риск побега, поэтому необходимо время для сбора доказательств, опроса свидетелей и проведения обысков.