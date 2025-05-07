Как создаются препараты для замедления старения

Старение — одна из главных тем современной биомедицины. Учёные активно изучают молекулярные процессы, которые влияют на этот естественный этап жизни. Алексей Чуров, директор Института изучения старения, РГНКЦ, рассказал о ключевых механизмах, таких как укорочение теломер, активация белка p53 и нарушение работы митохондрий. Исследователи называют это «осью старения»: повреждения ДНК активируют белок p53, который защищает геном, но при длительном воздействии нарушает работу митохондрий. В результате клетки теряют энергию, что вызывает системные сбои и утрату функций тканей.

Помимо молекулярных процессов, важным фактором является генетика. По словам Чурова, у каждого человека есть свой «сценарий старения», заложенный в ДНК. Некоторые гены, такие как APOE и FOXO3A, связаны с долголетием и устойчивостью к стрессу. Кроме того, пути инсулиноподобного фактора роста (ИФР-1), механизмы восстановления ДНК и работа иммунной системы также играют ключевую роль. Однако генетика — не приговор: образ жизни, питание и экология могут замедлить или ускорить старение, влияя на так называемый эпигенетический код.

Современные исследования направлены на поиск способов замедлить старение на уровне генов и молекул. Пока что, как отметил Чуров, наиболее эффективным подходом остаётся сочетание науки и здорового образа жизни. Институт изучения старения активно работает над тем, чтобы продлить период здоровья и активности, предлагая научное обоснование методам, которые позволят замедлить возрастные изменения и повысить качество жизни.