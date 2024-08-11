Как спасти залитый ноутбук

Разлить воду на ноутбук — это ужасный случай, с которым сталкивается много людей, и я сам недавно оказался в подобной ситуации. Пока мой ноутбук находится в ремонте, хочу поделиться несколькими полезными советами, которые могут помочь вам справиться с этой неприятностью.

Если ваш ноутбук вдруг оказался «затоплен», первое, что нужно сделать, — это выключить его. Важно быстро отсоединить шнур питания и нажать на кнопку включения, удерживая её 5-7 секунд. Так, вы минимизируете риск повреждения устройства. Главное — не пытайтесь выключить его обычным способом, ведь в такой ситуации каждая секунда имеет значение.

Следующий шаг — удаление всего, что можно. Уберите все подключённые устройства и внешние накопители, а аккумулятор извлекайте только если это легко сделать. Если для этого нужно откручивать заднюю панель, лучше этого не делать. Если ноутбук начинает перегреваться или дымить, не трогайте его и не прикасайтесь мокрыми руками.

Промокните как можно больше воды с поверхности устройства с помощью сухой ткани. Переверните ноутбук вверх дном, чтобы вода могла стечь, и положите его на полотенце или салфетку. Оставьте его в таком положении на 24 часа. Если времени так много нет, подождите хотя бы 4 часа. Сушить ноутбук лучше всего в открытом воздухе, и не стоит помещать его в рис. После этого попробуйте включить его. Если ноутбук запустится, не спешите радоваться, — обязательно отнесите его к специалисту. Даже если устройство включается, в нем могут остаться частички воды, которые могут вызвать коррозию и другие проблемы. Техник поможет очистить внутренние элементы и предотвратить дальнейшие повреждения.