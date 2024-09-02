Как спасти залитый смартфон

Если телефон упал в воду, это может вызвать серьёзные проблемы: от отказа дисплея до полной поломки устройства. Технический директор сервиса «Павербанки МТС Юрент» Илья Казаков поделился советами, как спасти утопленный смартфон. Он отметил, что важно действовать быстро, чтобы минимизировать последствия.

Казаков рекомендует сразу же вынуть телефон из воды и аккуратно протереть его сухой тканью. Если устройство считается водонепроницаемым или попало под другую жидкость, специалисты Apple и Samsung советуют промыть его чистой водой, но осторожно, чтобы не усугубить проблему. Телефон обязательно нужно выключить, чтобы избежать дополнительных повреждений.

Следующим шагом будет снятие всех аксессуаров: чехлов, крышек, SIM-карт и карт памяти. После этого следует тщательно просушить все доступные поверхности и разъёмы салфеткой. Казаков добавил, что можно попытаться удалить остатки воды из разъёмов с помощью воздуходувки, но не использовать фен, так как тепло может повредить внутренние компоненты. Если есть возможность, лучше всего оставить телефон сушиться на сутки и не заряжать его хотя бы пять часов после этого.