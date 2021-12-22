Как спастись от боли в желудке без лекарств

Но очень часто спастись от неприятных симптомов может набор универсальных «приёмов». Именно о них решили рассказать врачи в разговоре с El Espanol.

По словам специалистов, прежде всего нужно сходить в туалет. Также в случае болей в животе может помочь массаж в области живота. Делается он достаточно просто — нужно мягко надавливать на кожу и делать круговые движения в верхней и нижней частях живота.

Но если и это не помогает, то можно воспользоваться настоями. Они обладают прекрасными расслабляющими свойствами и могут быть еще одним идеальным средствов от боли в желудке. Отличным вариантом специалисты называют ромашковый или имбирный чаи.