Как средневековые ученые рассчитали скорость света?

Как ни странно, вычисление скорости света стало побочным продуктом других расчетов, производившихся с практической целью. Так, для расположения новооткрытых островов и земель на карте, путешественникам того времени было необходимо уметь определять их географические координаты, с чем в те времена возникали серьезные сложности. В итоге для того, чтобы узнать точную долготу координаты, необходимо было обладать точными часами, которые могли бы показать время в "нулевом меридиане" и в месте, координаты которого требовалось определить.

Так как в те времена у людей не было точных часов, способных справиться с данной задачей, ученым пришлось искать иные выходы из сложившейся ситуации. Для этого они обратились к знаниям, которые после себя оставил Галилео Галилей — именно он предложил определять точное время по движению спутников Юпитера, которые он открыл накануне.

Но именно в момент проведения подобных вычислений, ученые того времени из раза в раз сталкивались с тем, что время входа спутника Ио в тень планеты таинственным образом смещается. И именно на базе данной аномалии было выявлено, что скорость света составляет 220 000 км/с (что всего на четверть ниже значения, которое установлено современной наукой).