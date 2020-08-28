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Как средневековые ученые рассчитали скорость света?

Оказывается, к этому их подвела необходимость решить совсем иную проблему
Впервые скорость света, более-менее приближенная к нынешним значениям, была открыта в конце XVII века. Это удалось датскому астроному Оле Ремеру, который также впервые предположил, что скорость света не является бесконечной. Но как именно средневековый ученый смог рассчитать столь “неуловимую” величину? Об этом стало известно благодаря свежему материалу интернет-издания Plante-today.

Как ни странно, вычисление скорости света стало побочным продуктом других расчетов, производившихся с практической целью. Так, для расположения новооткрытых островов и земель на карте, путешественникам того времени было необходимо уметь определять их географические координаты, с чем в те времена возникали серьезные сложности. В итоге для того, чтобы узнать точную долготу координаты, необходимо было обладать точными часами, которые могли бы показать время в "нулевом меридиане" и в месте, координаты которого требовалось определить.

Так как в те времена у людей не было точных часов, способных справиться с данной задачей, ученым пришлось искать иные выходы из сложившейся ситуации. Для этого они обратились к знаниям, которые после себя оставил Галилео Галилей — именно он предложил определять точное время по движению спутников Юпитера, которые он открыл накануне.

Но именно в момент проведения подобных вычислений, ученые того времени из раза в раз сталкивались с тем, что время входа спутника Ио в тень планеты таинственным образом смещается. И именно на базе данной аномалии было выявлено, что скорость света составляет 220 000 км/с (что всего на четверть ниже значения, которое установлено современной наукой).