Как СССР стал лидером в «зелёной» энергетике и чем все закончилось

В прошлом СССР был лидером в использовании «зелёной» энергии, потому, что электрификация такой большой страны, как СССР, была сложной задачей. Требовались множество электростанций и длинные линии электропередачи, что было дорого и неудобно. В то время вариантом было использование местных источников энергии, таких как ветер, реки или морские приливы.

В 1920-х годах ЦАГИ разработал первые советские ветрогенераторы мощностью около 30 кВт, используя гидродинамические аккумуляторы. Ветряную энергию тогда называли «голубым углём». В 1930-х годах появились более крупные ветрогенераторы и проекты ветряных электростанций, включая мощную турбину в Крыму.

Золотым веком для ветроэнергетики в СССР стала первая половина 1950-х годов, когда ветроэнергетика помогала восстанавливать страну после войны. Однако с развитием нефтяной промышленности в Сибири и повышением интереса к атомной энергии внимание к ветроэнергетике постепенно снизилось, и к 1970-м годам она фактически исчезла в СССР.