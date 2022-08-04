Как связаны кишечник и иммунитет

Специалисты, в рамках доклинического исследования, выяснили, что диета с высоким содержанием белка способствует изменению микробиоты кишечника. Это, в свою очередь, вызывает заметный иммунный ответ.

Объясняется это тем, что высокое содержание белка в рационе повышает количество патогенных бактерий. Именно они и провоцируют иммунный ответ.

Стоит отметить, что на данный момент сами учёные не совсем понимают, хорошо это или плохо для человека. В связи с этим они решили продолжить изучение вопроса и провести дополнительные эксперименты.

Напомним, что ранее, в июле, учёные Университета штата Огайо обнаружили пользу, которую приносит экстракт зелёного чая здоровью кишечника.