Как связаны родительские группы в WhatsApp и противники вакцинации

Незадолго до пандемии специалисты изучили группы Facebook, которые распространяли дезинформацию о вакцинах. Затем они повторили свой анализ после того, как появлялось все больше информации о пандемии.

Исследователи разделили группы на сторонников вакцины, противников вакцины и “ни тех, ни других”. Затем они использовали специальное ПО для визуального отображения связей между разными группами.

Как и следовало ожидать, группы с общими интересами объединились в кластер. Например, полученная сетевая диаграмма показывает четкие кластеры групп, выступающих за и против вакцинации.

Специалисты выяснили, что сторонники вакцин были обособлены от других групп, то есть они общались лишь между собой, чего не скажешь про группы противников вакцин, которые часто контактировали с другими темами - в первую очередь, с группами, занимающимися вопросами воспитания детей.

Что же изменилось после начала пандемии? Многие антивакцинальные группы расширили свою пропаганду, распространив общую дезинформацию о пандемии, при этом их отношения с родительскими группами не сильно изменились в течение пандемии.

Facebook попытался устранять некоторые источники дезинформации. Но многие небольшие групп сумели ускользнуть от внимания Facebook. Скорее всего причина в том, что они просто не были достаточно большими, чтобы алгоритмы оценили их как значительную угрозу.