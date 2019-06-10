Как тебе такое, Илон Маск? Россияне запустили в космос Рогозина на «Жигулях»

Команда проекта ToSky отчиталась об успешном запуске автоматического стратостата. Изюминкой запуска стала его полезная нагрузка — стратостат повёз в космос «Рогозина на семёрке».

ToSky занимается полётами в ближайший космос. По итогам запуска, «Рогозин» приземлился на первой ступени в 150 километрах от места запуска. Вторая ступень продрейфовала 16 часов на высотах 18-20 километров, после чего совершила посадку в 2 тысячах километров от места запуска.

Что именно использовать в качестве полезной нагрузки, разработчики определяли голосованием в одном из космических сообществ «ВКонтакте». Там провели опрос, попросив выбрать из таких вариантов: Starship, телескоп «Джейм Уэбб», красная Tesla со Старменом, красная «копейка» с Рогозиным, фигурка Хокинга, кактус.

Кактус был добавлен в опрос за его мифическую способность поглощать радиацию. Тем не менее, большинство респондентов отдали предпочтение Рогозину.

«Рогозина на семёрке» — довольно прозрачный намёк на запущенный в космос личный автомобиль Илона Маска Tesla Roadster. Спорткар с манекеном в космическом скафандре за рулем направили в сторону Марса. SpaceX провела запуск своей первой сверхтяжёлая ракеты Falcon Heavy в ночь на 7 февраля 2018 года. Родстер из коллекции Маска использовался в качестве полезной нагрузки.