Как технологии искусственного интеллекта повлияют на производство

Специалисты на выставке «Иннопром-2024» обсудили, что внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в производство крупнейших российских заводов в ближайшие 3–5 лет может значительно увеличить производительность труда. Особенно важно это для высокотехнологичной промышленности, которая стремится к повышению конкурентоспособности и ответственному производству.

Заместитель председателя правления фонда «Сколково» Кирилл Каем подчеркнул, что с развитием цифровых и ИИ-технологий образовательные процессы не успевают за изменениями в технологиях. Это создаёт вызовы для подготовки и адаптации персонала, а также для изменения производственных процессов.

Эксперты также обсудили изменения в кадровой политике компаний. Директор Уральского представительства hh.ru Оксана Сидлецкая отметила важность переквалификации и обучения персонала, особенно среди людей старше 40 лет, чтобы адаптировать их под современные производственные процессы. В то же время молодёжь, хорошо освоившая цифровые технологии, встречает трудности при поиске работы из-за привычных стереотипов работодателей.

Все это указывает на необходимость изменений в подходах к управлению персоналом и производственными процессами, чтобы успешно адаптироваться к технологическим изменениям и снизить нагрузку на персонал, предотвращая его выгорание и текучку кадров.