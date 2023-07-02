Как точно определить, что подросток болен игроманией

Без социальной жизни и с плохими успехами в учёбе можно заподозрить игроманию, говорит врач-психиатр Вадим Гагин из Института мозга человека имени Бехтеревой. Он замечает, что это чаще происходит у мальчиков-подростков, когда их личность ещё только формируется. Обычно не сами игроманы обращаются за помощью, а их родственники, которые жалуются, что подростки проводят дни в компьютерных играх, прогуливают учёбу и теряют интерес к социальной жизни.

Врач объясняет, что игромания часто начинается в подростковом возрасте и сопровождается снижением успеваемости в школе, потерей прежних интересов и уменьшением числа друзей в реальной жизни, остаются лишь виртуальные знакомства. Он отмечает, что азарт и игромания имеют различия: азарт можно контролировать, но зависимость от игромании лишает человека возможности контролировать свои действия и теряет критическое отношение к своему состоянию.

Гагин подчёркивает, что часто игромания не замечается самим игроманом, а близким людям и родственникам приходится беспокоиться и обращаться за помощью. Он подчёркивает, что важно обратить внимание на изменения поведения и провести профессиональную консультацию, чтобы помочь людям, страдающим от этой зависимости.