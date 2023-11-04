Как у SpaceX: китайская компания смогла посадить возвращающийся ракетный модуль

22:30, 04 ноября 2023
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Как у SpaceX: китайская компания смогла посадить возвращающийся ракетный модульЧто является большим успехом
В Китае космическая компания iSpace достигла успехов уровня SpaceX: на Землю удалось вернуть реверсивный ракетный модуль. Это испытательный образец Hyperbola-2Y многоразовой первой ступени перспективной ракеты, название который не раскрывается.
© Ferra.ru
Модуль испытали на космодроме Цзюцюань автономного района Внутренняя Монголия. Полёт длился 51 секунду, изделие достигло высоты 178 метров, после чего мягко приземлилось.
В длину испытательный образец первой ступени достигает 17 метров, в диаметре — 3,35 метра. Изделие получило двигатель Focus-1, который работает на кислороде и метане, а для посадки имеются четыре опоры.