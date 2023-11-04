Как у SpaceX: китайская компания смогла посадить возвращающийся ракетный модуль

Модуль испытали на космодроме Цзюцюань автономного района Внутренняя Монголия. Полёт длился 51 секунду, изделие достигло высоты 178 метров, после чего мягко приземлилось.

В длину испытательный образец первой ступени достигает 17 метров, в диаметре — 3,35 метра. Изделие получило двигатель Focus-1, который работает на кислороде и метане, а для посадки имеются четыре опоры.