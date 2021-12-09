Как уберечь сердце от износа после COVID-19

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Как уберечь сердце от износа после COVID-19Достаточно следовать элементарным советам
У людей, переболевших COVID-19, частота сердечных сокращений может заметно увеличиться. О том, как избежать при этом износа ресурса органа, рассказала врач-кардиолог Асият Хачирова.
По словам специалиста, частота сокращений увеличивается в связи с необходимостью более интенсивного циркулирования крови в ослабленном организме. И тем, кто столкнулся с подобным, врач посоветовала соблюдать режим: сна, отдыха, питания.
Ещё стоит избегать всякого рода физических нагрузок, чтобы не было никаких провокационных факторов для высокого сердечного ритма. Асият Хачирова
Разумеется, со временем, когда ситуация стабилизируется, в свою жизнь можно будет вернуть всё, от чего пришлось на время отказаться. Но пока сердце работает на пределе, его не стоит лишний раз перегружать.
Источник: Радио Sputnik