Как уберечь сердце от износа после COVID-19

По словам специалиста, частота сокращений увеличивается в связи с необходимостью более интенсивного циркулирования крови в ослабленном организме. И тем, кто столкнулся с подобным, врач посоветовала соблюдать режим: сна, отдыха, питания.

Ещё стоит избегать всякого рода физических нагрузок, чтобы не было никаких провокационных факторов для высокого сердечного ритма. Асият Хачирова

Разумеется, со временем, когда ситуация стабилизируется, в свою жизнь можно будет вернуть всё, от чего пришлось на время отказаться. Но пока сердце работает на пределе, его не стоит лишний раз перегружать.