Как уберечь свою кредитную карту от мошенников

При скимминге кредитных карт хакер использует устройство, известное как скиммер, и получает информацию о вашей кредитной карте. Обычно оно представляет собой копию гнезда под банковские карты, которые имеются в банкоматах. Рекомендуется осторожно использовать кредитные карты в местах, которые не вызывают доверия

Иногда вам может поступить сообщение, что вам случайно перевели деньги, а потом попросят скинуть их обратно. Лучшее, что можно сделать для предотвращения подобных афер, - не открывать подозрительные письма со ссылками или вложениями.

В фишинговых аферах хакеры выдают себя за представителя банка и отправляют подозрительные ссылки или инструкции для доступа к вашей личной информации. В таких случаях стоит избегать ответов на вопросы, касающиеся личной информации, такой как адрес, улица, дата рождения и трехзначного кода, указанного на обратной стороне кредитной карты.