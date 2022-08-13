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Как уберечься от нового типа COVID-19 до появления вакцины

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Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук, иммунолог Сергей Леонов выразил мнение, как можно уберечься от новых штаммов коронавируса, пока препарат, предназначенный для борьбы с ними, находится на этапе регистрации.
Как уберечься от нового типа COVID-19 до появления вакцины

Леонов прокомментировал слова директора НИИ Гамалеи Александра Гинцбурга о том, что текущая версия вакцины «Спутник V» не настолько эффективна против субвариантов омикрон-штамма коронавируса BA.1, BA.2, BA.2.75 «кентавр» и BA.5. В связи с этим необходимо обновить формулу препарата.

Сергей Леонов отметил, что, несмотря на регистрацию обновлённой версии Спутник V», всё равно необходимо защитить себя и своих близких от вируса. В этом поможет ревакцинация.

«Пока мы ждём появления нового "Спутника V" надо ревакцинироваться тем, что есть. Прививку надо получать, если подошёл срок ревакцинации. Также надо соблюдать эпидемиологические нормы и правила, которые Роспотребнадзор давно внедрил. Нехитрые правила заключаются в том, что надо мыть руки и носить маски в общественных местах. В целом новые штаммы коронавируса обычно не вызывают тяжёлых случаев COVID-19, но всё равно надо быть аккуратными», — подчеркнул эксперт.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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