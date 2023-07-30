Как учёные находят «землеподобные» планеты на которых может быть жизнь

Как учёные находят «землеподобные» планеты на которых может быть жизньОтвечает эксперт
Доктор физико-математических наук, профессор РАН, ведущий научный сотрудник ГАИШ МГУ рассказал, как учёные находят планеты, на которых может быть жизнь
Исследование космоса — это загадочная и захватывающая область, где астрофизики стремятся обнаружить планеты, похожие на Землю и пригодные для жизни. Однако для этого необходимо знать ключевые параметры, такие как масса и размер планеты, и часто учёным известен только один из них, что усложняет определение степени их схожести с нашей планетой.
При исследовании планет также важно учитывать атмосферные свойства, чтобы определить зону обитаемости — область, где наличие атмосферы позволяет существование жидкой воды, основного условия для возможной жизни. Интересно, что даже наша Земля находится близко к границе этой зоны, и даже небольшие изменения в атмосфере могут кардинально повлиять на климат и пригодность планеты для жизни.
Современные учёные активно изучают планеты, находящиеся ближе всего к Земле. Несколько сотен планет в зонах обитаемости уже изучены, но они обычно находятся в относительной близости к нам. Исследовать землеподобные планеты в других уголках Галактики крайне сложно из-за огромных расстояний.
Учёные применяют два основных метода для изучения планет, похожих на Землю. Первый метод заключается в анализе движения звезды, вокруг которой вращаются планеты. Определяя скорость и период движения звезды, учёные получают информацию о массе и орбитальном периоде планеты. Второй метод, называемый методом транзитов, основан на обнаружении уменьшения яркости звезды, когда планета проходит между нами и этой звездой. Этот метод позволил открыть множество планет с помощью спутников «Кеплер» и TESS.
Изучение атмосферы этих планет даёт учёным дополнительную информацию о составе и пригодности для жизни. Но из-за ограничений техники это возможно только для крупных планет или тех, что находятся очень близко к своим звёздам. Будущие космические телескопы нового поколения откроют возможности для более подробного изучения землеподобных планет в зонах обитаемости. Оказывается, что у каждой десятой звезды, подобной нашему Солнцу, имеются землеподобные планеты в зонах обитаемости. Учёные находятся в активном поиске таких планет, особенно около красных карликов, которые позволяют изучать планеты методом транзитов чаще. Однако близкое расположение к своим звёздам создаёт сложные условия на поверхности планет, что может сильно повлиять на возможность существования жизни. Исследование атмосферы планет вне зоны обитаемости также представляет интерес для поиска жизни. Однако ограниченные данные и технические сложности делают этот процесс сложным. Прогресс в палеоклиматологии Земли может значительно повлиять на наш поиск жизни за пределами нашей планеты.