Как учёные находят «землеподобные» планеты на которых может быть жизнь

Исследование космоса — это загадочная и захватывающая область, где астрофизики стремятся обнаружить планеты, похожие на Землю и пригодные для жизни. Однако для этого необходимо знать ключевые параметры, такие как масса и размер планеты, и часто учёным известен только один из них, что усложняет определение степени их схожести с нашей планетой.

При исследовании планет также важно учитывать атмосферные свойства, чтобы определить зону обитаемости — область, где наличие атмосферы позволяет существование жидкой воды, основного условия для возможной жизни. Интересно, что даже наша Земля находится близко к границе этой зоны, и даже небольшие изменения в атмосфере могут кардинально повлиять на климат и пригодность планеты для жизни.

Современные учёные активно изучают планеты, находящиеся ближе всего к Земле. Несколько сотен планет в зонах обитаемости уже изучены, но они обычно находятся в относительной близости к нам. Исследовать землеподобные планеты в других уголках Галактики крайне сложно из-за огромных расстояний.

Учёные применяют два основных метода для изучения планет, похожих на Землю. Первый метод заключается в анализе движения звезды, вокруг которой вращаются планеты. Определяя скорость и период движения звезды, учёные получают информацию о массе и орбитальном периоде планеты. Второй метод, называемый методом транзитов, основан на обнаружении уменьшения яркости звезды, когда планета проходит между нами и этой звездой. Этот метод позволил открыть множество планет с помощью спутников «Кеплер» и TESS.