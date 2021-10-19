Как удалить свою фотографию с чужой страницы в соцсетях

Источники отмечают, что в соответствии с российским законодательством публикация и последующее использование фотографии гражданина приемлема лишь при одобрении данного гражданина. Исключениями являются лишь случаи, когда снимки эксплуатируются в государственных, общественных или иных публичных интересах, а также если фото сделано в общественном месте или во время мероприятия и при заказной съемке самим человеком.

Удалить нежелательные фото можно напрямую попросив человека об этом, напомнив об ответственности и последствиях в случае отказа. Если же это не сработало, что можно обратиться в службу поддержки соцсети.

“Почти у всех соцсетей, за редким исключением, существует документ, регламентирующий запрещенный и разрешенный контент, на основании которого можно начать процедуру подачи жалобы на незаконно опубликованное фото. Следует подробно описать проблему и указать ссылки на размещенный материал и страницу нарушителя”, — поделилась Волгина.