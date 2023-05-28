Как улучшить автономность и долговечность ваших умных часов

Однако есть несколько советов и хитростей, которые помогут вам максимально продлить срок службы батареи ваших умных часов и обеспечить их бесперебойную работу в течение длительного времени.

Большинство смарт-часов могут работать от 18 часов до полутора суток на одной зарядке. Если вы столкнулись с необходимостью заряжать часы чаще, вы можете сделать несколько вещей, чтобы увеличить время их автономной работы.

Прежде всего, необходимо проверить состояние батареи. На Apple Watch перейдите в приложение «Настройки», выберите «Аккумулятор», и вы найдете информацию о максимальной ёмкости аккумулятора устройства и его использовании в течение дня. Это поможет вам понять, как работает ваш аккумулятор.

Для оптимальной работы часов очень важно следить за обновлением программного обеспечения. Проверяйте наличие обновлений в приложении Apple Watch или в настройках смарт-часов на базе Wear OS.

Подумайте о включении режима энергосбережения, который отключает датчик сердечного ритма во время тренировок. Если вы всё же хотите отслеживать пульс, используйте нагрудный Bluetooth-ремень в качестве альтернативы.

Для устройств на Wear OS управление настройками дисплея может существенно изменить ситуацию. Отключение Always on Display, использование неанимированного циферблата часов и снижение яркости экрана помогут сэкономить заряд батареи.