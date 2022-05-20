Как улучшить память и мозг при помощи одного продукта

Речь идёт о клюкве — если есть её на постоянной основе, то также можно рассчитывать на снижение уровня плохого холестерина всего за 12 недель.

Если же говорить непосредственно о памяти, то употребление клюквы улучшает память о повседневных событиях (визуальная эпизодическая память), функционирование центральной-нервной системы и кровообращение в мозгу.

Учёные уже заявили, что рассчитывают на создание новых методов профилактики нейродегенеративных заболеваний (например, деменции) при помощи их открытия.

Напомним, что чуть ранее уже американские учёные из Калифорнийского университета выяснили, что приём черники в пищу способствует улучшению метаболических и когнитивных возможностей организма.