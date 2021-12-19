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Как улучшить пищеварение одним простым продуктом

Его можно найти практически в любом продуктовом магазине
Российский врач-диетолог Светлана Фус поделилась советом, как улучшить пищеварение. При этом, согласно её словам, достаточно употреблять один достаточно простой продукт.
Как улучшить пищеварение одним простым продуктом

Речь идёт об инжире, который богат различными витаминами и крайне благоприятно воздействует на желудочно-кишечный тракт (ЖКТ). Связано это с тем, что продукт содержит в себе клетчатку, которая и нормализует работу пищеварительной системы.

Именно поэтому инжир стоит употреблять при склонности к запорам. Но его чрезмерное количество может спровоцировать диарею и метеоризм. Светлана Фус

Вместе с тем врач добавила, что инжире также содержит витамины и минералы, включая кальций, магний и витамины группы B. А они, в свою очередь, имеют уже иные полезные свойства для организма человека.

Источник: РИА Новости
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