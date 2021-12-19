Как улучшить пищеварение одним простым продуктом

Речь идёт об инжире, который богат различными витаминами и крайне благоприятно воздействует на желудочно-кишечный тракт (ЖКТ). Связано это с тем, что продукт содержит в себе клетчатку, которая и нормализует работу пищеварительной системы.

Именно поэтому инжир стоит употреблять при склонности к запорам. Но его чрезмерное количество может спровоцировать диарею и метеоризм. Светлана Фус

Вместе с тем врач добавила, что инжире также содержит витамины и минералы, включая кальций, магний и витамины группы B. А они, в свою очередь, имеют уже иные полезные свойства для организма человека.