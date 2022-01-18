Как улучшить здоровье с помощью простой утренней привычки

По её словам, эта простая и полезная для здоровья привычка поможет улучшить состояние здоровья, а также быстро просыпаться по утрам. Врач отметила, что благодаря воде запускается кишечник и поднимается настроение, очищается кожа.

Но специалист предупредила о том, что пить необходимо тёплую воду, либо комнатной температуры. А тем, кто испытывает боли в животе, Дианова порекомендовала внимательно следить за температурой воды.

Также врач дала совет тем, кто предпочитает натощак пить воду с добавлением апельсинового или лимонного сока. Она сказала, что сначала необходимо убедиться в отсутствии заболеваний желудочно-кишечного тракта.

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