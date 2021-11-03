Как уменьшить количество звонков от злоумышленников

По словам специалиста, назойливых звонков стало так много, что многим пользователям стало просто неприятно использовать смартфон. Также Букштейн отметил, что на сегодняшний день отыскать базу данных с номерами телефонов не составляет труда, в связи с чем пользуются ей "все подряд".

“Ситуация приобретает характер пожара, все стали пользоваться номерами наших мобильников для своих нужд. Я не просил, мне не нужно, а мне все равно звонят и предлагают кредиты, депозиты и прочее. Причем зачастую предлагают конторы, которые нигде не зарегистрированы”, — поделился эксперт;

Бороться с этим можно посредством специальных приложений-блокировщиков, которые ограничивают звонки с ряда номеров. В то же время, отмечается, что пользоваться ими необходимо с осторожностью — в противном случае можно заблокировать жизненно важный номер.