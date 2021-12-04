Как употребление алкоголя может вызвать 24-часовую аритмию

То есть да, люди, которые в целом здоровы, после злоупотребления алкоголем сталкиваются с приступами аритмии. У них начинают происходить нерегулярные сокращения сердца — оно начинает очень быстро биться, после чего замирает. В среднем такое состояние длится до 24 часов.