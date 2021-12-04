Как употребление алкоголя может вызвать 24-часовую аритмию

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Как употребление алкоголя может вызвать 24-часовую аритмиюБудьте аккуратнее
Уже совсем скоро начнутся новогодние праздники. А это значит, что в том числе будет выпито немало алкоголя за праздничным столом.
Оказалось, что спиртные напитки могут оказаться крайне опасными для здоровья — куда опаснее, чем мы привыкли считать. По словам врача-аритмолога Андрея Ардашева, после праздников увеличивается число обращений к врачам с жалобами на работу сердца.
Самая частая из этих аритмий — мерцательная аритмия — в медицине такое состояние называют «синдром праздничного сердца». Как правило, это состояние связано с употреблением больших доз алкоголя за короткий промежуток времени.
Андрей Ардашев
То есть да, люди, которые в целом здоровы, после злоупотребления алкоголем сталкиваются с приступами аритмии. У них начинают происходить нерегулярные сокращения сердца — оно начинает очень быстро биться, после чего замирает. В среднем такое состояние длится до 24 часов.
Источник: Прайм