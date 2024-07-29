Как ускорить работу смартфона

Как ускорить работу смартфонаОтвечает эксперт
Чтобы избежать перегрузки оперативной памяти на смартфоне, следуйте нескольким простым рекомендациям. Глава отдела телефонии розничной сети МТС Наталья Голицына советует регулярно очищать кэш, обновлять операционную систему и перезагружать устройство. Это поможет справиться с проблемой замедленной работы, особенно если у вашего смартфона маленький объем оперативной памяти.
Перегрузка может быть вызвана тем, что некоторые приложения продолжают работать в фоновом режиме даже после их закрытия. Также на память влияют автоматические обновления программ и открытые вкладки в браузере. Порой проблемы могут возникать из-за ошибок в прошивках или приложениях, что увеличивает нагрузку на систему.
Чтобы поддерживать смартфон в хорошем состоянии, регулярно перезагружайте его, чтобы сбросить «призраков» приложений и освободить память. Следите за обновлениями операционной системы, так как новые версии часто содержат улучшения, которые помогут снизить нагрузку. Также не забывайте очищать кэш приложений, закрывать ненужные программы и удалять те, которые больше не используете. В помощь могут прийти специальные приложения для оптимизации, которые помогут управлять загрузкой оперативной памяти.