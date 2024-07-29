Как ускорить работу смартфона

Чтобы избежать перегрузки оперативной памяти на смартфоне, следуйте нескольким простым рекомендациям. Глава отдела телефонии розничной сети МТС Наталья Голицына советует регулярно очищать кэш, обновлять операционную систему и перезагружать устройство. Это поможет справиться с проблемой замедленной работы, особенно если у вашего смартфона маленький объем оперативной памяти.

Перегрузка может быть вызвана тем, что некоторые приложения продолжают работать в фоновом режиме даже после их закрытия. Также на память влияют автоматические обновления программ и открытые вкладки в браузере. Порой проблемы могут возникать из-за ошибок в прошивках или приложениях, что увеличивает нагрузку на систему.

Чтобы поддерживать смартфон в хорошем состоянии, регулярно перезагружайте его, чтобы сбросить «призраков» приложений и освободить память. Следите за обновлениями операционной системы, так как новые версии часто содержат улучшения, которые помогут снизить нагрузку. Также не забывайте очищать кэш приложений, закрывать ненужные программы и удалять те, которые больше не используете. В помощь могут прийти специальные приложения для оптимизации, которые помогут управлять загрузкой оперативной памяти.