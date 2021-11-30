Как ускорить засыпание и видеть больше снов

Об этом британский специалист рассказал в своем профиле в соцсети TikTok. Так, по его словам, обеспечить быстрое погружение в сон можно путем охлаждения комнаты. Он отметил, что прохлада способствует выработке гормона мелатонина, который ответственен за качество сна, а также замедление старения.

Радж рассказал, что для засыпания организму нужно снизить температуру тела, а охладив комнату можно осуществить это естественным образом. Это позволяет человеку быстрее уснуть. Кроме того, таким образом человек будет видеть больше снов, так как мозгу не нужно стараться для снижения температуры тела, что позволяет ему расслабиться и попасть в глубокий сон.

“Сон в холодной комнате может улучшить метаболизм. Существуют исследования, которые показывают, что воздействие холода может увеличить количество бурого жира, вырабатываемого стволовыми клетками”, — раскрыл еще одно преимущество сна в прохладной комнате врач.

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