Как устанавливать роутер в квартире, чтобы Wi-Fi доставал везде

По словам специалиста, для наилучшего сигнала роутер следует установить в центре квартиры — лучше всего в коридоре или в межкомнатных пространствах. Тогда волны будут доставать по всему дому, во все комнаты. Высота монтажа не должна превышать один-полтора метра от пола.

Что касается опасности для здоровья, то излучение роутеров не опасно. К тому же роутеры, которые поставляются в Россию и продаются у нас, сертифицированы, в том числе Государственной комиссией по радиочастотам. Эксперт рассказал, что существует ограничение на максимальную мощность излучения домашнего Wi-Fi-оборудования: оно составляет 100 мВт для диапазона 2,4 ГГц и 200 мВт для диапазона 5 ГГц. Также некоторые модели роутеров умеют автоматически уменьшать мощность передатчиков в моменты простоя для экономии электричества и снижения уровня излучения.