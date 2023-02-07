Как устанавливать роутер в квартире, чтобы Wi-Fi доставал везде

Как устанавливать роутер в квартире, чтобы Wi-Fi доставал вездеПосоветовал сотрудник провайдера
Руководитель направления Wi-Fi телеком-провайдера «Дом.ру» Вячеслав Бурхайло рассказал, как устанавливать роутер в квартире, чтобы сигнал доставал везде.
Фото: Tipsmake.com
По словам специалиста, для наилучшего сигнала роутер следует установить в центре квартиры — лучше всего в коридоре или в межкомнатных пространствах. Тогда волны будут доставать по всему дому, во все комнаты. Высота монтажа не должна превышать один-полтора метра от пола.
Что касается опасности для здоровья, то излучение роутеров не опасно. К тому же роутеры, которые поставляются в Россию и продаются у нас, сертифицированы, в том числе Государственной комиссией по радиочастотам. Эксперт рассказал, что существует ограничение на максимальную мощность излучения домашнего Wi-Fi-оборудования: оно составляет 100 мВт для диапазона 2,4 ГГц и 200 мВт для диапазона 5 ГГц. Также некоторые модели роутеров умеют автоматически уменьшать мощность передатчиков в моменты простоя для экономии электричества и снижения уровня излучения.
Оптимальное расположение роутера – в центральной части квартиры, желательно в коридоре или в межкомнатных пространствах, чтобы роутер мог "достучаться" до каждой комнаты. Получается, и излучения как такового рядом со спальными местами не будет, если этого кто-то боится, и Wi-Fi будет достигать каждой точки квартиры. По высоте желательно роутер размещать не на полу и не под потолком, а посередине – на уровне одного-полутора метров от пола. При размещении непосредственно у потолка или на полу сигнал дополнительно отражается от этих поверхностей. А каждое дополнительное отражение несет пусть и маленькие, но потери.