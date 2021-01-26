Как узнать, что соседи «воруют» ваш Wi-Fi

Журналисты Business Insider пишут, что для проверки сгодится несколько методов. Один из них — зайти в панель управления роутером. Там можно посмотреть, какие именно устройства сейчас подключены и отключить их по мере необходимости.

Ещё одним действенным способом является отключение всех своих устройств от роутера. После этого необходимо посмотреть на огоньки на его корпусе. Если вы увидите, что сеть продолжает использоваться, то это значит, что кто-то использует ваш Wi-Fi без вашего ведома.

Также специалисты посоветовали воспользоваться специальными приложениями. Они умеют определять, какие девайсы подключены к Wi-Fi сети. С их помощью вы точно сможете выяснить, какие устройства имеют доступ к вашему роутеру.