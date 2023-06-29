Как в дешёвых детективах: учёные воссоздали 3D-изображение по отражению предмета в глазах

Как в дешёвых детективах: учёные воссоздали 3D-изображение по отражению предмета в глазахНо вообще, это уже на грани магии
Исследователи из Университета Мэриленда разработали уникальный метод создания 3D-моделей на основе отражений от глаз человека.
Идея возникла после просмотра сериала CSI, где использовались передовые технологии для улучшения разрешения видеокадров. Исследователи решили использовать отражения от глаз, чтобы воссоздать 3D-изображение предметов.
Они опирались на технологию нейронного сияющего поля, которая позволяет восстанавливать сложные объекты в 3D по набору 2D изображений. В данном случае форма роговицы глаза служила основой для моделирования.
Несмотря на некоторые ограничения, такие как использование низкокачественных видеозаписей и ограничение на одно место и положение глаза, результаты исследования впечатляют.
Созданные 3D-модели хоть и имеют низкое разрешение, всё же позволяют идентифицировать объекты.
Отметим, что данный метод пока что не готов для широкого применения. Но в перспективе он может быть полезен в криминалистике и других областях, где требуется анализировать низкокачественные видеозаписи для получения дополнительной информации о событиях.