Как в дешёвых детективах: учёные воссоздали 3D-изображение по отражению предмета в глазах

Несмотря на некоторые ограничения, такие как использование низкокачественных видеозаписей и ограничение на одно место и положение глаза, результаты исследования впечатляют.

Созданные 3D-модели хоть и имеют низкое разрешение, всё же позволяют идентифицировать объекты.

Отметим, что данный метод пока что не готов для широкого применения. Но в перспективе он может быть полезен в криминалистике и других областях, где требуется анализировать низкокачественные видеозаписи для получения дополнительной информации о событиях.