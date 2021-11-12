Как в два раза уменьшить смертельную опасность шашлыка

Как в два раза уменьшить смертельную опасность шашлыкаА также в целом следить за качеством пищи
Но, как оказалось, нельзя недооценивать так любимую многими жареную пищу. О её вреде рассказала врач-диетолог Инна Кононенко в беседе с Пятым каналом.
По её словам, из-за сопутствующих обработке еды высокой температуре процессам, пища может способствовать сокращению жизни человека. Чем выше температура и длительность приготовления, тем выше показатель конечных продуктов гликирования (КПГ).
Гликирование — это когда избыточное количество глюкозы приводит к тому, что она начинает разрушать белки в организме <...> КПГ могут откладываться в сосудах, в головном мозгу и других частях тела, вызывая различные заболевания, влияющие на старение.
Так, в обыкновенном отварном яйце содержатся 63 единицы КПГ, в то время как в жареном омлете — 600. Жареная курица в панировке и вовсе содержит до 10 тыс единиц КПГ. И это в то время, как в течение суток следует употреблять не более 9 тыс таких единиц.
При этом специалист рассказала, что вдвое снизить вредность шашлыка может обыкновенная предварительная мариновка — уксусом или лимонной кислотой.