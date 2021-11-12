Как в два раза уменьшить смертельную опасность шашлыка

Но, как оказалось, нельзя недооценивать так любимую многими жареную пищу. О её вреде рассказала врач-диетолог Инна Кононенко в беседе с Пятым каналом.

По её словам, из-за сопутствующих обработке еды высокой температуре процессам, пища может способствовать сокращению жизни человека. Чем выше температура и длительность приготовления, тем выше показатель конечных продуктов гликирования (КПГ).