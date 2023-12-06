Как в фильмах ужасов: птичий грипп стал кандидатом на очередную пандемию

По словам эксперта, этот серотип новый, и к нему человеческий иммунитет не готов. Раньше птичий грипп не передавался от человека к человеку, но, учитывая всё большее количество заболевших людей, что говорит об эволюции вируса, становится понятно, что этот вирус — кандидат на новую пандемию.

Крючков отметил, что раньше «пробой межвидового барьера» случался редко, но сейчас всё чаще вирус передается людям, работающим в птичьих хозяйствах. И, «когда произойдёт активизация распространения от человека к человеку, — вопрос времени».

«Как правило, новые серотипы высоколетальны и высокопатогенны в сравнении с теми, что уже нам знакомы. И, когда начнётся активное распространение инфекции, последствия будут значительно более серьёзными, чем от привычного гриппа», — предупредил эксперт.

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